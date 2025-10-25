معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان گفت: توسعه ورزش همگانی زیربنای پیشرفت ورزش قهرمانی است و بدون پویایی در ورزش همگانی دستیابی به افتخار در ورزش قهرمانی ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سید محمد شروین اسبقیان در همایش بزرگ ورزش صبحگاهی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش ضمن اشاره به پیشرفت ورزش قهرمانی کشور با توسعه ورزش همگانی اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی و ایجاد نشاط عمومی در جامعه، مقدمه‌ای برای رشد و شکوفایی ورزش قهرمانی است. هر چه مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی بیشتر شود، استعداد‌های بیشتری برای قهرمانی شناسایی و پرورش خواهند یافت.

وی با اشاره به نگاه امام خمینی (ره) به اهمیت سلامت جسم و روح افزود: بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، خود از ورزشکاران و سوارکاران برجسته بودند و همواره بر حفظ نشاط و آمادگی جسمانی تأکید داشتند. امام (ره) ورزشکاران را الگوی تلاش، نظم و تعهد می‌دانستند و این نگاه، همچنان راهنمای مسیر ورزش کشور است.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اهتمام امام خمینی (ره) به ورزش، سوارکاری و نشاط جسمانی، تأکید کرد: ترویج ورزش در میان همه اقشار جامعه از اولویت‌های اصلی وزارت ورزش است.

اسبقیان ضمن تقدیر از عملکرد اداره‌کل ورزش و جوانان و هیأت ورزش‌های همگانی استان اردبیل تصریح کرد: برنامه‌های منظم ورزش صبحگاهی در سطح شهر، با مشارکت بانوان، سالمندان و خانواده‌ها، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی منسجم و رویکرد سلامت‌محور در استان است که می‌تواند الگوی سایر استان‌ها قرار گیرد.

وی گفت: این همایش به همت کمیته ورزش سالمندان و کمیته ورزش‌های روزانه هیأت ورزش‌های همگانی استان و با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل برگزار شد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، هر روز صبح در ۱۵ نقطه شهر اردبیل ادامه خواهد داشت.

در پایان مراسم نیز، به قید قرعه به ۳۰ نفر از شرکت‌کنندگان جوایز ورزشی اهدا شد.