پخش زنده
امروز: -
پایان یک انتظار؛ پرونده قصاص پس از هشت سال با رضایت اولیای دم در خوزستان مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از مختومه شدن یکی از پروندههای منتهی به قصاص در شهرستان اهواز خبر داد و این مصالحه را حاصل گفتوگوهای مستمر، همراهی نهادهای قضایی و ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات دانست.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی، معاون رئیس کل دادگستری خوزستان درخصوص این پرونده اظهار داشت: پروندهای که به مدت هشت سال در مسیر رسیدگی قضایی قرار داشت، با اعلام رضایت اولیای دم و تلاشهای پیوسته کارگروه مشترک صلح و سازش، به نتیجه نهایی رسید و از مسیر قضایی خارج شد.
معاون رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به شرایط خاص این پرونده عنوان کرد: فرد محکوم پس از تحمل سالها حبس و ابراز ندامت، در انتظار تعیین تکلیف نهایی قرار داشت و طی این مدت، مجموعهای از اقدامات اصلاحی و گفتوگوهای اجتماعی با هدف ایجاد فضای تفاهم میان طرفین انجام شد.
به گفته وی، نشست نهایی با حضور بزرگان عشایر، معتمدان محلی و اعضای کارگروه صلح و سازش در منطقه غیزانیه برگزار شد که نقش مؤثری در شکلگیری اعتماد و تسهیل روند رضایت ایفا کرد.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان در ادامه با تأکید بر نقش نهادهای مردمی در فرآیندهای اصلاحی، تصریح کرد: تجربه این پرونده نشان داد که مشارکت اجتماعی و گفتوگوی مستمر میتواند مسیرهای تازهای برای حلوفصل اختلافات فراهم کند.
امانت بهبهانی در پایان با اشاره به اهمیت استمرار این رویکرد خاطرنشان کرد: تقویت سازوکارهای صلحمحور در کنار رسیدگیهای قضایی، زمینهساز تحکیم امنیت اجتماعی و ارتقای سرمایههای انسانی در جامعه خواهد بود.