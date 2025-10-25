پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت از اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه از اجرای موفقیتآمیز چهار مورد حکم قلع و قمع اراضی کشاورزی در روستای سلیمکندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هومن قلیزاد، فرمانده یگان حفاظت از اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه، اظهار داشت:در راستای حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، با همکاری مراجع قضایی و نهادهای ذیربط، چهار مورد حکم قلع و قمع در اراضی کشاورزی روستای سلیمکندی اجرا شد.
وی افزود: این احکام به دلیل تخلفاتی نظیر ساختوساز غیرمجاز بر روی اراضی کشاورزی و تغییر کاربری غیرقانونی صادر شده بود. با اجرای این احکام، اراضی مذکور به حالت اولیه خود بازگشته و از تخریب منابع طبیعی و کشاورزی جلوگیری شد.
قلیزاد با اشاره به حساسیتهای موجود در خصوص حفظ اراضی کشاورزی گفت:تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی نه تنها تهدیدی برای امنیت غذایی کشور است، بلکه باعث کاهش منابع طبیعی و از دست رفتن بخش بزرگی از زمینهای حاصلخیز میشود. از این رو، یگان حفاظت از اراضی با جدیت تمام با اینگونه تخلفات برخورد میکند.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی در پایان افزود:بر اساس برنامهریزیها، اجرای احکام قلع و قمع و برخورد با تخلفات در اراضی کشاورزی بهطور مستمر ادامه خواهد داشت و از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و کشاورزی استفاده خواهد شد.
اجرای این حکمها همچنین نشاندهنده عزم راسخ دستگاههای اجرایی در مقابله با تخریب اراضی کشاورزی و حفظ محیطزیست است.