پخش زنده
امروز: -
پایگاه اورژانس صادقیه اهواز پس از ۶ سال تعطیلی مجدداً فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهوازگفت: در پی تلاشها و پیگیریهای مستمر بهمنظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، پایگاه اورژانس صادقیه اهواز پس از سالها توقف فعالیت، مجدداً به چرخه خدمترسانی بازگشت.
دکتر مهران احمدی بلوطکی افزود: این اقدام ارزشمند در راستای ارتقاء پوشش امدادی و افزایش سطح آمادگی عملیاتی در محدوده شهری اهواز صورت گرفت و موجب شد تعداد پایگاههای فعال اورژانس در این منطقه به ۳۱ پایگاه افزایش یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت به کار این پایگاه، گامی مؤثر در مسیر بهبود زمان پاسخگویی به حوادث و ارتقاء خدمات فوریتهای پزشکی در منطقه محسوب میشود.