به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در تازه‌ترین اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان باشگاه ملی داستان‌نویسی «قاف» سال ۱۴۰۴، نام یکی از نوجوانان استان در جمع استعداد‌های برتر ادبی کشور به چشم می‌خورد.

زهرا عبدالله‌خانی، عضو فعال مرکز فرهنگی هنری کیان، پس از گذراندن مراحل داوری، مصاحبه و گزینش تخصصی توسط کارشناسان ستادی و اساتید برجسته حوزه داستان‌نویسی، موفق شد به عضویت باشگاه ملی استعداد‌های برتر ادبی کشور (قاف) درآید.

معصومه مهری، کارشناس آفرینش‌های ادبی کانون استان گفت: باشگاه قاف با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های ادبی نوجوانان کشور، برنامه‌های آموزشی متنوعی را زیر نظر اساتید برجسته ادبیات برگزار می‌کند.

اعضای باشگاه قاف به مدت سه سال در قالب یک طرح آموزشی، تحت هدایت استادان راهنما، آموزش‌های تخصصی دریافت خواهند کرد. این آموزش‌ها شامل دوره‌های حضوری و مجازی با محوریت نقد و بررسی آثار، ارائه منابع مطالعاتی، دیدار با شاعران و نویسندگان مطرح به‌ویژه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان و دیگر برنامه‌ها در راستای ارتقاء مهارت‌های ادبی است.

پیش‌تر نیز در بخش شعر، یگانه آذری و نگار رفیعی، و در بخش داستان، ایلیا خسروی و یگانه آذری از مراکز فرهنگی هنری بن، شماره ۱ شهرکرد و فارسان، به عضویت باشگاه قاف درآمده‌اند و فعالیت‌های ادبی خود را در این باشگاه ادامه می‌دهند.