به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛نمایشگاه بزرگ دستاوردها و توانمندیهای بسیجیان آذربایجان غربی با هدف معرفی ظرفیتها و خدمات بسیج در زمینههای مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی در سطح استان برگزار شد.
این نمایشگاهها در قالب طرح «اسوه بسیج» و با مشارکت فعال پایگاههای نمونه در شهرستانهای مختلف به اجرا درآمده است.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه شهدای آذربایجان غربی، در تشریح جزئیات این رویداد گفت: نمایشگاههای اسوه بسیج در ۱۹ شهرستان استان و با مشارکت بیش از ۲۵۰ پایگاه بسیج برگزار میشود.
سرهنگ پاسدار رحیم عباس زاده افزود: هدف از برگزاری این برنامهها، ارائه بخشی از دستاوردها و فعالیتهای بسیجیان در حوزههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، محرومیتزدایی و کمک به دولت در مسیر خدمترسانی به مردم عزیز است.
وی با تأکید بر اینکه بسیج در طول سالهای اخیر توانسته است با تکیه بر نیروهای مردمی و جوانان متعهد نقشآفرینی مؤثری در عرصههای مختلف داشته باشد، افزود: این نمایشگاهها فرصتی است برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای ملموس بسیجیان در توسعه و پیشرفت جامعه و همچنین الگوسازی برای سایر پایگاهها است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان میاندوآب نیز از برپایی نمایشگاه توانمندیهای بسیجیان این شهرستان خبر داد و گفت: در شهرستان میاندوآب، ۱۵ پایگاه بسیج نمونه و اسوه دستاوردهای خود را در حوزههای مختلف فرهنگی، ورزشی، قرآنی، اجتماعی و علمی در قالب غرفههای تخصصی به نمایش گذاشتهاند.
سرهنگ پاسدار محمد پیری افزود: هدف از این نمایشگاهها معرفی تلاشها و توانمندیهای جوانان بسیجی در عرصههای مختلف و تبیین نقش سازنده بسیج در رشد علمی و فرهنگی جامعه است. بسیج امروز در کنار فعالیتهای امنیتی و دفاعی، در حوزههای علمی و اقتصادی نیز پیشتاز خدمترسانی به مردم و رفع نیازهای جامعه است.
وی با اشاره به استقبال خوب مردم از نمایشگاه توانمندیهای بسیجیان در میاندوآب گفت: غرفههای مرتبط با دستاوردهای علمی و طرحهای ابتکاری بسیجیان، همچنین بخشهای فرهنگی و قرآنی از بخشهای مورد توجه بازدیدکنندگان بوده است.