به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛عبدالسلام مام عزیزی در جلسه برنامه ریزی راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ضمن تبریک روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با بیان اینکه سیزدهم آبان ماه یکی از یادگار‌های ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی برای اعلام انزجار از استکبار جهانی است، افزود: بدون تردید ملت ایران اسلامی ثابت کرده است در برابر ظالم ایستادگی می‌کند از این رو حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم نشان دهنده اتحاد و انسجام و عزم ملی در مقابله با استکبار جهانی و حامیان آن‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به جنایات و کشتار جمعی زنان و کودکان و مردم بیگناه و مظلوم در فلسطین، غزه و لبنان اظهار کرد: همه آزادیخواهان جهان باید در مقابل این رژیم جعلی قد علم کنند و انزجار خود را در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال اعلام کنند، چون همگان به خوبی می‌دانند اسرائیل با حمایت استکبار جهانی دست به کشتار و نسل کشتی مردم در غزه و لبنان می‌زند.

امام جمعه اشنویه نیز در این جلسه گفت:

۱۳ آبان ماه امسال فرصتی دوباره برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل، انقلاب اسلامی و شهدای والامقام است و به طور یقین ملت ما با حضور مثال زدنی و پرشور و حماسی به میدان خواهد آمد و خباثت‌های اخیر رژیم جعلی، متجاوز و کودک کش اسرائیل را که با حمایت استکبار جهانی انجام می‌شود، محکوم خواهد کرد.

در این جلسه تمهیدات لازم برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در اشنویه و نالوس اتخاذشد.