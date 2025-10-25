فرمانده انتظامی خرمشهر از جمع آوری ۴۰ معتاد متجاهر و انتقال آنان به مراکز ترک اعتیاد در طرح ضربتی پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ نجم الدین سهرابی در تشریح جزئیات این خبر گفت: از آنجا که یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مردمی در حوزه امنیت اجتماعی جمع آوری معتادان متجاهر و پاکسازی اماکن عمومی و تفرجگاه‌ها از وجود این دسته از افراد می‌باشد، اجرای طرح پاکسازی و جمع آوری معتادان متجاهر طی ۴۸ ساعته در این شهرستان اجرا شد.

وی افزود: ماموران انتظامی با تلاش شبانه روزی تعداد ۴۰ نفر معتاد متجاهر را شناسایی و به جهت رهایی از مواد افیونی به کمپ ترک اعتیاد ماده ۱۵ انتقال دادند.

فرمانده انتظامی خرمشهر در ادامه اظهار داشت: جمع آوری معتادان متجاهر به عنوان یک اولویت ماموریتی در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار دارد که در این راستا، توفیقات قابل توجهی حاصل و موجب رضایت شهروندان شده است.