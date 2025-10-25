به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی با اشاره به گزارش ماموران کلانتری در بازرسی از خودروی باری ایسوز که آرد‌های یارانه‌ای خریداری شده از یک شیرینی فروشی را حمل می‌کرد گفت: به پرونده این تخلف در شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز رشت تعزیرات حکومتی گیلان رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه این خودروی باری ۷۰ کیسه آرد یارانه‌ای به ارزش ۲۱ میلیون تومان را حمل می‌کرد، افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، علاوه بر حکم عرضه آرد قاچاق کشف شده در شبکه توزیع، متخلف را به پرداخت ۸۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.