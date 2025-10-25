رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از طرح‌های پل کابلی و پل تا پل شهرستان ساری، بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف این طرح‌ها تاکید کرد.

عباس پوریانی در بازدید از طرح‌های عمرانی شهرستان ساری گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه به موضوع طرح‌های پل کابلی و پل تا پل در شهر ساری ورود کرده وطرح‌های مذکور باید در زمان مناسب تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران، طرح‌های مذکور را از جمله خواسته‌های به حق مردم شهر ساری عنوان و اظهار کرد: در طرح پل تا پل، با توجه به افتتاح یکی از پل‌ها در حدود ۱۴ سال قبل، هنوز برقراری ارتباط جاده‌ای با پل دوم تحقق نیافته وطرح مذکور از سال ۱۳۹۰ تاکنون به بهره‌برداری نرسیده است.

پوریانی ادامه داد: وجود برخی موانع موجب شده علیرغم زیرسازی صورت گرفته در بخشی از مسیر، بحث عمرانی به شکل کامل ادامه نیافته و بر این اساس با توجه به خواسته به حق مردم و وضعیت نامناسب بهداشتی و ترافیکی منطقه، از محل طرح پل تا پل بازدید و لزوم تکمیل طرح مذکور در اسرع وقت مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: با توجه به اعلام آمادگی شهرداری مرکز استان برای اعمال قانون نحوه تملک، تصمیم منطقی در این خصوص اتخاذ و دغدغه مردم منطقه مرتفع خواهد شد.

پوریانی با بیان اینکه وضعیت نابسامان مسیرطرح پل تا پل به محلی امن برای وقوع جرائم تبدیل شده است، تصریح کرد: ان‌شاءالله به همت شهردار و اعضای شورای شهر و نظارت و پیگیری دستگاه قضایی استان مازندران، این طرح در اسرع وقت به بهره برداری خواهد رسید.