ماموران یگان حفاظت محیط زیست خلخال و گرمی در پی گشت‌های مستمر موفق به کشف و ضبط ۲ قبضه اسلحه شکاری شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ماموران یگان حفاظت محیط زیست در شهرستان‌های گرمی و خلخال موفق به کشف و ضبط ۲ قبضه اسلحه شکاری شدند، همچنین در پی گشت‌های مستمر ماموران یگان حفاظت پارس آباد شکارچی سهره طلایی را شناسایی و دستگیر کردند.

حسین معصوم زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: ماموران یگان حفاظت با گشت و کنترل در مناطق حفاظت شده موفق به کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری مجاز به همراه لاشه دو قطعه کبک از شکارچی غیر مجاز شدند.

رضا رحیمی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی نیز با اشاره به گشت و کنترل جلوگیری از شکار و صید در زیستگاه شکار ممنوع گندیمن از برخورد با دو متخلفان شروع به شکار در این منطقه خبر داد و گفت: یک قبضه اسلحه شکاری تک لول دارای مجوز حمل و ۶ عدد فشنگ از این متخلفان کشف و ضبط شد.

در همین ارتباط رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پارس آباد نیز با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص زنده گیری سهره طلایی در این شهرستان گفت: با کمین ۳ روزه یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در زیستگاه‌های این شهرستان یک متخلف در حال زنده گیری پرنده سهره طلایی دستگیر شد.

فرهاد عبدلی با بیان اینکه فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شد، ادامه داد: از این متخلف ۲ رشته تور به اندازه ۴۰ متر به همراه ۳ بال پرنده سهره طلایی کشف و ضبط و پرنده‌ها بعد از سیر مراحل قانونی در زیستگاه‌های خود رها سازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از همیاران و دوستداران محیط زیست تقاضا شده است در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلفات زیست‌محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.