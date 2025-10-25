پخش زنده
تیم فوتسال دختران کشورمان با تساوی مقابل چینتایپه به مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی جوانان صعود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتسال دختران ایران در سومین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان امروز به مصاف چینتایپه رفت. فاطمه شریف در شروع بازی فاطمه شکرانی، نیایش رحمانی، طناز باقری، حدیث یاری و نرگس امیرمحسنی را به میدان فرستاد.
دختران فوتسال ایران که دو بازی قبلی خود را با برد پرگل پشت سر گذاشته بودند، مقابل چینتایپه با تساوی ۰-۰ متوقف شدند. شاگردان فاطمه شریف با این تساوی حضور خود در مرحله نیمهنهایی را قطعی کردند.
دختران ایران در آخرین بازی خود در این مرحله، دوشنبه از ساعت ۱۶ در یک بازی حساس به مصاف چین میروند.