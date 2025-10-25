پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از مسئولان پژوهشگاههای ارتباطات و فضایی و منطقه اقتصادی پیام میخواهم به نیازهای نخبگان دانشگاهی توجه ویژه کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سیدستار هاشمی امروز در نشست صمیمی با افراد برتر کنکور ریاضی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ که به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، پس از استماع دیدگاههای برگزیدگان کنکور افزود: حتما باید به گونهای عمل شود که علاوه بر مبانی نظری ، ارتباط گسترده با بازار کار و پژوهشگاهها هم داشته باشید.
وی خطاب به برگزیدگان کنکور حاضر در نشست گفت: روی کار شبکهای کار فراوان کنید و قطعا با تلاش، یکسری مسیرها باز میشود.
هاشمی افزود: بسیاری از مسایل در میدان عمل با آنچه که تصور میکنیم، هماهنگ نیست و نگاه چند بعدی به مطالب باید داشت تا بتوان تصمیمات چند بعدی گرفت.
وی گفت: امروز شکاف میان والدین و نسل جوان این است که شاید همدیگر را نتوانند درک کنند.
وزیر ارتباطات افزود: درباره کیفیت اینترنت و موضوع فیلترینگ مباحثی در این نشست مطرح شد و ما اخیرا اظهاراتی از ایلان ماسک شنیدیم؛ مبنی بر اینکه مردم تا دو سال آینده نیازهای ارتباطاتی شأن را از ماهواره برطرف میکنند و همیشه از ما در این باره هم سوال میشود.
هاشمی افزود: ما درباره فیبر نوری و نسل پنجم اینترنت سرمایه گذاری فراوان میکنیم، اما همیشه در جلسات گفتهایم که فناوریهای ارتباطی بی رحم است و اگر نتوانیم کیفیت مناسب به مردم ارایه کنیم چطور با برنامههای افرادی مشابه ایلان ماسک میخواهیم مواجه شویم.
وی درباره موانع کسب و کار در روند تبدیل ایده به محصول هم گفت: در این باره کارهای ارزشمندی انجام شده است و مثلاً در پارک فاوا در این خصوص اقداماتی انجام میشود که محصولات خوبی هم تولید میشود و در منطقه اقتصادی پیام هم اقداماتی در تحقق تبدیل ایده به محصول و تولید انبوه صورت می گیرد.
وزیر ارتباطات گفت: ماموریت ویژه به مسئولان این مراکز میدهم که از حضور شما استقبال کنند.