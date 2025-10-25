برنامه‌های «عصر صبا»، با موضوع همکاری برای ساختن جامعه‌ای بهتر، «بیمارستان صبا»، با موضوع درمان یا پیشگیری و «روستا دوستا»، با معرفی روستای مارین شهرستان گچساران، امروز از رادیو صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «عصر صبا»، این هفته از مخاطبان خود دعوت می‌کند تا به تأثیر همکاری مردم در حل مشکلات اجتماعی بیندیشند، مفهومی که بیش از هر زمان دیگری می‌تواند مسیر رشد و همدلی در جامعه را روشن‌تر سازد.

این برنامه با طرح این پرسش که «چقدر خودمان را در برابر مشکلات اجتماعی مسئول می‌دانیم؟»، تلاش می‌کند با نگاهی صمیمی و آگاهی‌بخش، نقش مشارکت مردمی در بهبود شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بررسی کند.

در این قسمت از برنامه، با استفاده از بخش های نمایشی، گفت‌و‌گو‌های طنز و بیان تجربه‌های واقعی، موضوع مسئولیت اجتماعی شهروندان و ضرورت همکاری در حل مسائل جامعه مطرح می‌شود. همچنین مخاطبان در قالب بخش‌های تعاملی می‌توانند دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود درباره کمک به دیگران و نقش کوچک، اما مؤثرشان در بهبود محیط زندگی را به اشتراک بگذارند.

«عصر صبا»، با فضایی شاد، آموزنده و امیدبخش تلاش می‌کند تا یادآوری کند که حل بسیاری از مشکلات اجتماعی، نه تنها بر عهده نهادها، بلکه در گرو همراهی و همیاری مردم است؛ از رفتار‌های روزمره گرفته تا مشارکت در فعالیت‌های جمعی.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه به تهیه‌کنندگی محمدحسین خسروجردی و با اجرای شیوا رضایی‌زاده، ساعت ۱۸، پخش می‌شود.

رادیو صبا در برنامه «بیمارستان صبا»، با طرح موضوع «درمان یا پیشگیری» به بررسی راه‌های ساده و کاربردی حفظ تندرستی می‌پردازد و با روایت‌های نمایشی و آموزنده، اهمیت پیشگیری را به زبان طنز و صمیمی برای مخاطبان یادآوری می‌کند.

این برنامه با طرح پرسش درمان یا پیشگیری، نگاهی آموزشی و متفاوت به شیوه‌های حفظ سلامت و نقش آگاهی در پیشگیری از بیماری‌ها دارد.

در این قسمت از برنامه، با استفاده از موقعیت‌های نمایشی و گفت‌و‌گو‌های شنیدنی، موضوع انتخاب آگاهانه در مراقبت از سلامت فردی و اجتماعی بررسی می‌شود و به مخاطبان یادآوری می‌کند که پیشگیری، همواره آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است.

بیمارستان صبا با زبانی ساده و صمیمی، نکاتی کاربردی درباره تغذیه سالم، ورزش، کنترل استرس و مراجعه منظم به پزشک ارائه می‌کند تا شنوندگان در کنار سرگرمی، اطلاعات مفیدی نیز درباره سبک زندگی سالم به دست آورند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی و اجرای وحید کمالی‌زاده، ساعت ۱۶:۱۵، پخش می شود.

برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان را به سفری صوتی به روستای مارین از توابع شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد می‌برد، جایی که با معماری پلکانی، طبیعت بکر و چشمه‌های جوشان، تصویری متفاوت از زندگی روستایی و جاذبه‌های گردشگری جنوب ایران ارائه می‌کند.

روستای مارین که به «ماسوله جنوب ایران» شهرت دارد، در ۳۶ کیلومتری شمال شهر گچساران واقع شده و به واسطه معماری پلکانی خانه‌ها، طبیعت بکر و چشمه‌های جوشان، یکی از مقاصد نوظهور گردشگری جنوب کشور به شمار می‌رود.

از جمله جاذبه‌های دیدنی این روستا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بقعه متبرکه امامزاده بی‌بی حمیده خاتون (س) که از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است و جنبه مذهبی و تاریخی ویژه‌ای دارد.

چشمه‌های جوشان مارین با آب‌های زلال و خواص معدنی، در کنار باغ‌های سرسبز و چشم‌انداز‌های طبیعی.

بافت سنتی و معماری پلکانی خانه‌های روستا که یادآور سبک زندگی اصیل روستایی و تصویری زیبا از هم‌زیستی انسان و طبیعت است.

پوشش گیاهی متنوع و حیات‌وحش غنی شامل گونه‌هایی، چون کبک، قوچ، میش و گیاهان دارویی ارزشمند.

نزدیکی به دریاچه سد کوثر که فضای دل‌انگیزی برای گردش و تفریح در دل طبیعت فراهم کرده است.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و اجرای مهدی پر، ساعت ۱۵:۰۰، پخش می شود.