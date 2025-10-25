به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛با حضور مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی کشور و مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از کتاب منبت‌کاری گل و بوته سنتی ارومیه اثر حمید بهجت، نویسنده و پژوهشگر رونمایی شد.

در این کتاب به جایگاه منبت‌کاری گل و بوته سنتی در هنر چوبی ارومیه اشاره شده که حاصل یک پژوهش چند ساله بوده، از جمله مطلبی که در این کتاب اشاره شده این است که اولین هنر چوبی کشف شده در آذربایجان غربی مربوط به پایه خراطی ۳۵ سانتی‌متری در تپه حسنلو نقده بوده که در موزه ملی ایران نگه داشته می‌شود.

گل و بوته سنتی استفاده شده در هنر‌های چوبی ارومیه طبق مطالعات مشخص شده که همان برگ‌های گیلاس و سیب منطقه بوده است.