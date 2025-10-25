به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور آبرسانی بندرامام خمینی (ره) خبر از اجرای عملیات موفق تعویض ۶ متر از خط لوله ۵۰۰ میلیمتری فولادی آبرسانی به شهرستان هندیجان را داد.

هادی راشدی اظهارکرد: با بررسی میدانی خط لوله مشخص شد که در کیلومتر ۳۱ مسیر آبرسانی نیاز به تعویض و تعمیراتوجود دارد.

وی افزود: در اسرع وقت با فراهم نمودن تجهیزات و وسایل مورد نیاز و در اقدامی فوری و جهادی و در جهت جلوگیری از هدر رفت آب و همچنین صرفه جویی در هزینه‌ها و کاهش تعمیرات و افزایش عمر مفید خطوط لوله، نسبت به تعویض ۶ متر از خط لوله اقدام شد.

وی تصریح کرد:به همت و توانمندی و تخصص همکاران عملیاتی بندرامام خمینی (ره) تعویض خط لوله طبق زمانبندی صورت پذیرفته و درکمترین زمان ممکن انجام و خط لوله مذکور در مدار بهره‌برداری قرار گرفت.