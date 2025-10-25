ایثار علیزاده، کارآفرین فعال حوزه تولید تجهیزات صوتی، با بهره‌گیری از روش «تولید بدون کارخانه» و تکیه بر دانش متخصصان ایرانی، موفق به ساخت میکروفون ایرانی باکیفیت شده است؛ محصولی که با استفاده از مهندسی معکوس و ایده گروه دانش‌بنیان او، پس از بار‌ها آزمون و خطا به نتیجه رسیده و امروز علاوه بر تأمین نیاز داخل، به بازار‌های صادراتی نیز راه یافته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ایثار علیزاده، کارآفرین جوان ایرانی در حوزه تجهیزات صوتی، با ایده‌ای نو و بدون داشتن سوله یا کارخانه تولیدی، توانسته است از طریق روش «تولید بدون کارخانه»، میکروفون ایرانی تولید کند.

علیزاده گفت: با بهره‌گیری از مهندسی معکوس و تلاش گروه دانش‌بنیان همکارم، توانستیم پس از بار‌ها آزمون و خطا به طراحی و ساخت میکروفونی برسیم که از نظر کیفیت، با نمونه‌های خارجی رقابت می‌کند.

وی افزود: استفاده از روش تولید بدون کارخانه باعث شد هزینه‌های راه‌اندازی به حداقل برسد و در عین حال بتوانیم بر کیفیت و فناوری محصول تمرکز کنیم.

این کارآفرین همچنین از صادرات این محصول به چند کشور منطقه خبر داد و تأکید کرد: تجربه ما نشان داد که با تکیه بر توان داخلی و تفکر دانش‌بنیان، می‌توان حتی بدون کارخانه، تولیدی موفق و صادرات‌محور داشت.