دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار از اختصاص تسهیلات مالی به ایران از سوی صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ (KBF) با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما بهزاد رایگانی، گفت: برای نخستینبار، صندوق جهانی تنوع زیستی کونمینگ (KBF) با همکاری برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، تسهیلات مالی پروژهای از ایران را تصویب کرده است. این موفقیت با پیشنهاد و پیگیری فنی دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار در شهریورماه ۱۴۰۴ به دست آمده است.
وی افزود: از میان کشورهای واجد صلاحیت در مرحله نهایی ارزیابی، پیشنهاد ایران بالاترین شانس کسب تسهیلات مالی را داشته و اکنون یکی از سهمهای مالی این صندوق در منطقه به دبیرخانه ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گرد و غبار اختصاص یافته است.
دبیر ستاد ملی سیاستگذاری و هماهنگی مدیریت پدیده گردوغبار گفت: این ابتکار، بخشی از راهبرد دیپلماسی محیطزیست و همکاریهای منطقهای در مقابله با گردوغبار در چارچوب برنامه جامع مقابله با گردوغبار ذیل قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و با همکاری نزدیک دفتر کشوری و منطقهای UNDP شکل گرفته است.
رایگانی افزود: صندوق کونمینگ (KBF) یکی از سازوکارهای نوین تأمین مالی محیطزیستی جهان است که با محوریت حفاظت از تنوع زیستی و همافزایی با اقدامات مقابله با تغییر اقلیم در سال ۲۰۲۴ با حمایت دولت چین و اجرای پروژههای مختلف از طریق آژانسهای سازمان ملل متحد تأسیس شده است.
پیشنهاد ایران، نخستین نمونه از تلفیق چندمحوری مقابله با گردوغبار از منظر حفاظت از تنوع زیستی گیاهی و جانوری در سطح بینالمللی به شمار میآید.
وی با اشاره به محتوای طرح ایران افزود: این پروژه شامل سه محور کلیدی است؛ اول ارتقای ظرفیتهای نهادی و فنی برای حفاظت از تنوع زیستی در مناطق متأثر از گردوغبار، دوم طراحی و اجرای اقدامات نوآورانه برای پاسداری از گونههای گیاهی و جانوری در زیستبومهای حساس و سوم آگاهیرسانی عمومی و تخصصی درباره پیوند میان گردوغبار، سلامت اکوسیستمها و تنوع زیستی.
رایگانی در پایان تصریح کرد: این موفقیت، گامی مهم در مسیر پیوند علم، سیاست و دیپلماسی محیطزیست است.
وی افزود: از آنجا که در دهه مقابله با گردوغبار قرار داریم، دبیرخانه ستاد ملی گردوغبار میکوشد با جذب منابع بینالمللی و گسترش همکاری با سازمان ملل متحد، برنامههای مقابله با توفانهای ماسه و گردوغبار و ارتقای تابآوری در برابر این پدیده را به سطح منطقهای و جهانی پیوند دهد.
این دستاورد، نمادی از بازگشت فعال ایران به صحنه همکاریهای جهانی محیطزیست و گامی مؤثر در مسیر تحقق رویکرد تابآوری سرزمین و حفاظت از تنوع زیستی در برابر گردوغبار به شمار میآید.