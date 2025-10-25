رویداد «دورت بگردم انزلی» رویداد «دورت بگردم انزلی» رویداد «دورت بگردم انزلی» رویداد «دورت بگردم انزلی» رویداد «دورت بگردم انزلی» رویداد «دورت بگردم انزلی» رویداد «دورت بگردم انزلی»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش رویداد نمادین دوی شهری با عنوان «دورت بگردم انزلی» با شعار «هر قدم برای نجات تالاب»، در شهرستان بندرانزلی برگزار شد.

در این رویداد یک‌روزه، بنیامین حقدوست دونده اهل شهرستان بندرانزلی، مسیر ۳۴ کیلومتری پیرامون شهرستان بندرانزلی را در مدت سه ساعت و ۲۳ دقیقه طی کرد.

در طول مسیر، جمعی از دوندگان، دوچرخه‌سواران و ورزشکاران محلی حقدوست را همراهی کردند و همزمان، گروهی از فعالان محیط زیست نیز به پاکسازی بخشی از حاشیه تالاب پرداختند.