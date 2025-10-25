مشاور امور بانوان و خانواده وزیر جهاد کشاورزی: باید با اتکا به امکانات موجود باید زمینه رفاه بانوان را فراهم کنیم.

طاهره قیومی مشاوربانوان وزارت جهاد کشاورزی در جمع بانوان فعال بخش کشاورزی قزوین گفت: ما باید داشته هایمان را مدیریت کنیم و با تبادل امکانات سایر دستگاه‌های اجرایی بتوانیم امکانات رفاهی بانوان را افزایش بدهیم. شرایط را توافقی جوری مهیا کنیم که ۳۰ دقیقه زودتر به منزل برگردند.

وی فعالیت‌های بانوان در فضای کسب و کار به ویژه کشاورزی را بسیار ویژه و تاثیرگذار دانست و افزود: تشکیل تعاونی‌ها با محوریت زنان کمک قابل توجهی به رشد و رونق کشاورزی در کشور کرده است.

محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک مجلس شورای اسلامی گفت: قزوین در زمینه کشت گیاهان دارویی در منطقه الموت و همچنین حاصلخیزی دشت قزوین در زمینه کشاورزی سابقه دیرینه‌ای دارد.

وی انتقال آب سد طالقان به تهران را بدترین تصمیم برشمرد و اظهار داشت: این موضوع با تحت شعاع قرار دادن کشاورزی دشت قزوین امنیت غذایی تهران را به خطر خواهد انداخت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک مجلس شورای اسلامی همچنین موضوع جمعیت را معضل اصلی کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه به قانون جوانی جمعیت توجه چندانی نشده است.