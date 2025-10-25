به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل آبفای مازندران از بهره برداری طرح آبرسانی روستای پالند سوادکوه با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی۱۳۰۰ نفر و با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

بهزادبرارزاده گفت : این طرح با هدف تامین آب شرب سالم و بهداشتی، با اجرای خط انتقال به متراژ ۲۷۵۰، اجرای شبکه توزیع به طول ۱۵۰ متر، احداث یک باب مخزن دخیره به حجم ۲۰۰ متر مکعب، احداث ۳ باب مخزن پمپاژ به حجم ۷۰ متر مکعب، احداث ۳ واحد ایستگاه را دارا بوده است.

وی افزود: ۱۱۰میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل تصفیه خانه شهید برسنجی سرچشمه دراسله درنظر گرفته شد این تصفیه خانه بزودی آماده بهره برداری می‌شود

برارزاده همچنین در مراسم افتتاح طرح آب‌رسانی به روستای پالند دهستان ولوپی بخش مرکزی شهرستان سوادکوه از کسب رتبه برتر آبفا در جذب اعتبارات ملی خبر داد.