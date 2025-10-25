سخنگوی صنعت آب گفت؛ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان هواشناسی باید به دیمکاران اطلاع دهد که در صورت عدم بارش پائیزی از اقدام به کشت خودداری کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عیسی بزرگ‌زاده در یک گفتگوی رسانه ای با بیان اینکه وزارت نیرو میزان آب امسال را پیش بینی کرده است، اظهار داشت: آمار و اطلاعات آب برای تعیین و اعلام الگوی کشت متناسب با شرایط خشکی پاییز، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.

سخنگوی صنعت آب با تاکید بر اینکه تصمیمات اخیر شورای عالی آب صرفا برای پائیز است و شامل زمستان نمی شود، تصریح کرد: در مورد کشاورزی دیم تصمیم گرفته شد که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان هواشناسی در هر نقطه از کشور که به این نتیجه رسیدند بارش پاییزی ندارد، به کشاورزان دیمکار اطلاع رسانی کنند تا کشاورز زیر بار خرج شخم زدن و تمهیدات کاشت نرود و خسارت نبیند.

بزرگ زاده درباره تصمیم شورای عالی آب درخصوص کشاورزی آبی گفت: تصمیم مهمی که گرفته شد این نبود که وزارت نیرو آب در اختیار امسال را پیش بینی کند که این کار را ما در وزارت نیرو دشت به دشت، حوضه به حوضه و چشمه به چشمه انجام دادیم و تقدیم همکارانمان در وزارت جهاد کشاوری کردیم.



وی افزود: دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی نیز بر اساس این آمار الگوی کشت متناسب با شرایط را صرفا برای پاییز، آماده کردند که البته در چند استان هنوز نهایی نشده و این را به اطلاع کشاورزان محترم می‌رسانند تا متناسب با میزان آب، بهترین الگوی کشت اتخاذ و پیاده‌سازی شود.

وی با بیان اینکه معمولا کشت‌های پاییزه را از اواسط آبان داریم، افزود: به نظر من این کار به زمان آغاز کشت پاییزه خواهد رسید.