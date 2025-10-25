به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ سرپرست فرمانداری شهرستان اشنویه در این نشست گفت: راهپیمایی ۱۳ آبان پیام صریح و روشن ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است.

عبدالسلام مام عزیزی، ضمن تبریک فرارسیدن روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با بیان اینکه سیزدهم آبان ماه یکی از یادگار‌های ارزشمند معمارکبیر انقلاب اسلامی برای اعلام انزجار از استکبار جهانی است، افزود: بدون تردید ملت ایران اسلامی ثابت کرده است در برابر ظالم ایستادگی می‌کند، از این رو حضور پرشور قشر‌های مختلف مردم نشان دهنده اتحاد و انسجام و عزم ملی در مقابله با استکبار جهانی و حامیان آنها خواهد بود.

مام عزیزی، با اشاره به جنایات و کشتار جمعی زنان و کودکان و مردم بیگناه و مظلوم در فلسطین، غزه و لبنان اظهارکرد: همه آزادیخواهان جهان باید در مقابل این رژیم جعلی قد علم و انزجارخود را در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال اعلام کنند، چون همگان به خوبی می‌دانند اسرائیل با حمایت استکبار جهانی دست به کشتار و نسل کشی مردم در غزه و لبنان می‌زند.

امام جمعه اشنویه هم در این نشست گفت: ۱۳ آبان ماه امسال فرصتی دوباره برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل، انقلاب اسلامی و شهدای والامقام است و به طور یقین ملت ما با حضور مثال زدنی و پرشور و حماسی به میدان خواهد آمد و خباثت‌های اخیر رژیم جعلی، متجاوز و کودک کش اسرائیل را که با حمایت استکبار جهانی انجام می‌شود، محکوم خواهد کرد.

در این جلسه تمهیدات لازم برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در اشنویه و نالوس اتخاذ شد.