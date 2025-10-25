پخش زنده
امروز: -
نماینده ایران در مسابقات وای کرو رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال جواز حضور در مرحله نیمهنهایی بازیهای آسیایی جوانان بحرین را کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور مقدماتی مسابقات وای کرو در بخش پسران و رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال از امروز در سالن D نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد و امیرعباس ساغری نماینده ایران با اجرای موفق خود به مرحله نیمهنهایی صعود کرد.
در این رقابتها نمایندگانی از ۹ کشور آسیایی حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نتایج امتیازات به ترتیب اجرا به شرح زیر است:
عراق: ۸.۰۷
ویتنام: ۷.۸۰
فیلیپین: ۹.۰۳
بوتان: ۷.۴۳
هند: ۷.۲۰
فلسطین: ۷.۰۳
مالزی: ۸.۴۷
تایلند: ۸.۹۷
ایران (امیرعباس ساغری): ۸.۲۰
با توجه به این امتیازات، ساغری در جمع چهار ورزشکار برتر قرار گرفت و فردا برای کسب مدال با نمایندگان فیلیپین، تایلند و مالزی رقابت خواهد کرد.