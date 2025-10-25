به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور مقدماتی مسابقات وای کرو در بخش پسران و رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال از امروز در سالن D نمایشگاه جهانی بحرین آغاز شد و امیرعباس ساغری نماینده ایران با اجرای موفق خود به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد.

در این رقابت‌ها نمایندگانی از ۹ کشور آسیایی حضور داشتند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

نتایج امتیازات به ترتیب اجرا به شرح زیر است:

عراق: ۸.۰۷

ویتنام: ۷.۸۰

فیلیپین: ۹.۰۳

بوتان: ۷.۴۳

هند: ۷.۲۰

فلسطین: ۷.۰۳

مالزی: ۸.۴۷

تایلند: ۸.۹۷

ایران (امیرعباس ساغری): ۸.۲۰

با توجه به این امتیازات، ساغری در جمع چهار ورزشکار برتر قرار گرفت و فردا برای کسب مدال با نمایندگان فیلیپین، تایلند و مالزی رقابت خواهد کرد.