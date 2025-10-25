سخنرانی چاک کالینز، پژوهش‌گر مؤسسۀ مطالعات سیاست‌گذاری در واشنگتن، که ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مرکز علوم انسانی دانشگاه اورگون با عنوان «وارونه‌سازی نابرابری ثروت، دفاع از احیای مالیات تصاعدی و بازگرداندن ثروت به جامعه» انجام شد، در برنامه «سیاحت غرب»، پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نابرابری اقتصادی روزافزون، یک مشکل ریشه‌دار در آمریکاست. بنا به آمارها، شش سال پیش، ثروت یک‌درصد پولدار صدر جامعۀ آمریکا بیش از مجموع ثروت ۹۰ درصد کف آن جامعه بود، و ۴۰۰ خانوادۀ پولدار بیش از مجموع ۱۵۰ میلیون آمریکایی ثروت داشتند، و اکثر آمریکایی‌ها با رکود دستمزد، کاهش فرصت‌ها و رنگ‌باختن «رؤیای آمریکایی» دست‌وپنجه نرم می‌کردند.

در این پس‌زمینه بود که چاک کالینز، پژوهش‌گر مؤسسۀ «مطالعات سیاست‌گذاری» در واشنگتن، و نویسندۀ کتاب «آیا نابرابری در آمریکا معکوس‌ناپذیر شده؟»، روز ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ به دعوت مرکز علوم‌انسانی دانشگاه اورگون، سخنرانی مفصلی دربارۀ بی‌عدالتی نظام‌مند، عواقب آن، مسئولیت اخلاقی ثروتمندان، و نیاز اضطراری آمریکا به حل این معضل، ارائه داد.

او در این سخنرانی‌اش، دورنمایی از راه‌حل‌هایی ارائه داد که به گمان او می‌توانستند راه‌هایی برای غلبه بر مشکل نابرابری ارائه دهند. حالا که شش سال از آن موقع گذشته، به‌ویژه با بازگشت ترامپ و حامیان سوپرمیلیاردرش به قدرت، هشدار‌های کالینز بیش‌ازپیش به گوش آشنا می‌رسند.

البته وضع امروزی، تصویر یک نبرد نابرابرتر را از مسیری ترسیم می‌کند که او برای مقابله با تمرکز ثروت و قدرت سیاسی ناشی از آن پیشنهاد داده بود. با این حال، توجه دوباره به ایرادیابی او از نظام حاکم بر آمریکا و راه‌حل‌های پیشنهادی‌اش خالی از لطف نیست.

مشروح این سخنرانی از شنبه تا چهارشنبه ۳ تا ۷ آبان، در ساعت ۲۰:۳۰، در ۵ قسمت از شبکه چهار پخش می شود.