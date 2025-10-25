پخش زنده
امروز: -
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در جویبار: امسال یکصد هزار نفر به جمعیت هنرآموزان کار و دانش و فنی حرفهای کشور اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در جویبار از افزایش دو و نیم درصدی سهم کار و دانش و هنرستانهای فنی حرفهای در سه پایه تحصیلی در سال تحصیلی جاری در کشور خبر داد.
سید مصطفی آذرکیش در مراسم اختتامیه دوره توانمندسازی رؤسای ادارات آموزش فنی و حرفهای و سرگروههای مدیران هنرستانهای کشور که به میزبانی استان مازندران در شهرستان جویبار برگزار شد، با اشاره به اهمیت تحول مدیریتی در مدارس فنی افزود: دانش آموزان به نسبت سال قبل افزایش دو و نیم درصدی در رشتههای کار و دانش و هنرستانهای فنی حرفهای داشتند که یکصد هزار نفر به جمعیت دانش آموزی هنرجویان در ۴ رشته صنعت، کشاورزی، خدمات و هنر در هنرستانهای کار و دانش و فنی و حرفهای در مدارس کشور اضافه شدند.
وی تصریح کرد: برای تحقق تحول واقعی در نظام آموزشی، مدیران باید با نگاهی نو، مسیر حرکت مدارس را ارزیابی کرده و بر اداره شورایی مبتنی بر خرد جمعی تمرکز کنند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: توسعه متوازن بر اساس برنامه هفتم توسعه که ۵۰ درصد آموزشها باید در کار و دانش فنی حرفهای باشد شاهد تحقق آن خواهیم بود.
آذر کیش خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امسال در سال دهم امتحانات نهایی نداریم، پایه یازدهم در ۶ درس و پایه دوازدهم در تمامی دروس امتحانات نهایی خواهیم داشت.
مدیر کل آموزش و پرورش مازندران هم با اشاره به اینکه امسال در استان مازندران ۶۰ هزار دانش آموز در ۴۲۲ مدرسه هنرستانهای فنی و حرفهای وکار و دانش مشغول تحصیل شدند گفت: امسال در پایه دهم ۵۱ درصد دانش آموزان به هنرستانهای فنی و حرفهای هدایت شدند.
کلبادی نژاد خاطرنشان کرد: با تغییر سیستم جدید و مشاغل و حرفهای روز؛ تغییراتی در رشتههای مختلف فنی و حرفهای در دستور کار قرار دارد تا رشتههای مشاغل فنی و حرفهای به روز رسانی شود.
وی تجهیز کارگاههای فنی و حرفهای را یکی از دغدغههای اداره کل آموزش و پرورش مازندران دانست که بتوان با حمایت مسئولان، نسبت به تجهیز کارگاههای هنرستانهای کار و دانش و فنی حرفهای گامهای اساسی برداریم.