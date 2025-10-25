آموزش نوین کشاورزی با رویکرد جهادی در چرام کلید خورد
دومین دوره توانمندسازی مربیان طرح ارتقای بهرهوری و خودکفایی محصولات راهبردی بسیج جامعه کشاورزی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد درچرام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه فتح استان گفت: این سازمان در راستای ارتقای توان علمی و تخصصی مربیان بسیجی، برگزاری چنین دورههایی را در تمامی شهرستانهای استان در دستور کار قرار داده است.
سرگرد پاسدار ستار غلامیگنجه، افزود: در کنار اردوی علمی ـ تفریحی مربیان بسیجی در شهرستان چرام، دومین دوره توانمندسازی مربیان بسیجی سازمان بسیج جامعه کشاورزی سپاه فتح برگزار شد و در طول سال زراعی جاری این دورهها در همه شهرستانهای استان، با حضور فعال مربیان، کارشناسان جهادی و کشاورزان پیشرو برگزار خواهند شد.
غلامیگنجه با اشاره به اهمیت آموزشهای نوین کشاورزی افزود: در این دوره، بهروزترین روشهای کاشت، داشت و برداشت و سایر فنون کشاورزی توسط کارشناسان و مدرسان ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان به مربیان و کشاورزان آموزش داده میشود و امیدواریم که این آموزشها در بهبود عملکرد بخش کشاورزی استان مؤثر واقع شود.
وی ابراز امیدواری کرد: تداوم این دورهها زمینهساز رشد و توسعه پایدار کشاورزی در استان کهگیلویه و بویراحمد باشد.