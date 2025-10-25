پخش زنده
امروز: -
«دوتوک» از بیرجند درخشانترین مستند چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: درخشش هنرمند توانمند خراسان جنوبی، هادی ثابت شوکتآباد، در چهل و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران و کسب دیپلم افتخار و جایزه نقدی ۲۰۰ میلیون ریالی بهعنوان بهترین فیلم مستند جشنواره، موجب مباهات و افتخار جامعه فرهنگی و هنری استان شده است.
شفائی افزود: فیلم مستند «دوتوک» با نگاهی اصیل و ریشهدار به فرهنگ مردم جنوب خراسان، توانسته تصویری واقعی و هنرمندانه از زیست اجتماعی و هویت فرهنگی این دیار را بر پرده ملی نمایان کند.
وی از سایر علاقهمندان به هنر تصویر و سینما دعوت کرد: از تمامی جوانان علاقهمند و مستعد در عرصه سینما، بهویژه فیلم کوتاه و مستند، دعوت میکنیم با انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر بیرجند همکاری و همراهی داشته باشند تا شاهد رشد و گسترش جریان اصیل سینمای بومی در خراسان جنوبی باشیم.