مانور تخصصی و جهادی تعمیرات شبکههای فرسوده توزیع نیروی برق با محوریت روستای مزده در سطح شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره برق نطنز گفت: این مانور با هدف افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات انرژی، ارتقاء رضایت مشترکان و آمادگی نیروهای عملیاتی در شرایط اضطراری اجرا شد.
روح اله حجازی افزود: ۱۰ گروه اجرایی و ۴۰ نفر از نیروهای متخصص از شهرستانهای نطنز، کاشان، آران و بیدگل، نائین، اردستان و شاهینشهر همراه با دو گروه پیمانکاری در این عملیات شرکت داشتند.
وی گفت: در جریان این مانور ۸۰ عدد مقره سوزنی و ۶ پایه بتنی فرسوده، تعویض و ۱۵۰ مورد کاورگذاری برای ایمنسازی شبکه برق روستای مزده اجرا شد.