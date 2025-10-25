به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره برق نطنز گفت: این مانور با هدف افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات انرژی، ارتقاء رضایت مشترکان و آمادگی نیرو‌های عملیاتی در شرایط اضطراری اجرا شد.

روح اله حجازی افزود: ۱۰ گروه اجرایی و ۴۰ نفر از نیرو‌های متخصص از شهرستان‌های نطنز، کاشان، آران و بیدگل، نائین، اردستان و شاهین‌شهر همراه با دو گروه پیمانکاری در این عملیات شرکت داشتند.

وی گفت: در جریان این مانور ۸۰ عدد مقره سوزنی و ۶ پایه بتنی فرسوده، تعویض و ۱۵۰ مورد کاورگذاری برای ایمن‌سازی شبکه برق روستای مزده اجرا شد.