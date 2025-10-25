پخش زنده
مسابقات تنیس ساحلی آقایان قهرمانی کشور BT ۴۰۰ گرامیداشت هفته تربیتبدنی با قهرمانی تیم کیش به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این دوره از رقابتها با حضور ۶۴ ورزشکار در قالب ۳۲ تیم از استانهای مازندران، گیلان، تهران، قشم و کیش برگزار شد.
تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی از کیش با عملکردی مقتدرانه عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد و برنده ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی شد.
تیم عرفان جوینده و سامی داوطلب از استان گیلان نیز عنوان نایبقهرمانی را بهدست آورد و ۴۰ میلیون تومان دریافت کرد.
نوید بنفشه بهعنوان مدیر مسابقات و احسان قربانی در جایگاه سرداور مسابقات، مسئولیت برگزاری این رقابتها را برعهده داشتند.
مسابقات تنیس ساحلی آقایان با هدف توسعه تنیس ساحلی، تقویت جایگاه ورزشهای ساحلی و معرفی ظرفیتهای ورزشی کیش در سطح ملی برگزار شد.