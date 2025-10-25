به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این دوره از رقابت‌ها با حضور ۶۴ ورزشکار در قالب ۳۲ تیم از استان‌های مازندران، گیلان، تهران، قشم و کیش برگزار شد.

تیم مهدی بازگیر و علیرضا رضایی از کیش با عملکردی مقتدرانه عنوان قهرمانی کشور را کسب کرد و برنده ۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی شد.

تیم عرفان جوینده و سامی داوطلب از استان گیلان نیز عنوان نایب‌قهرمانی را به‌دست آورد و ۴۰ میلیون تومان دریافت کرد.

نوید بنفشه به‌عنوان مدیر مسابقات و احسان قربانی در جایگاه سرداور مسابقات، مسئولیت برگزاری این رقابت‌ها را برعهده داشتند.

مسابقات تنیس ساحلی آقایان با هدف توسعه تنیس ساحلی، تقویت جایگاه ورزش‌های ساحلی و معرفی ظرفیت‌های ورزشی کیش در سطح ملی برگزار شد.