به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الکره، نتایج مسابقات به این شرح است:

الوحده ۳ – ۱ الظفره (وقت اضافی)

در تیم الوحده محمد قربانی مدافع ملی پوش ایرانی تا دقیقه ۸۵ بازی کرد و رضا غندی پور از دقیقه ۱۰۶ به میدان آمد و در دقیقه ۱۱۷ زننده گل سوم تیمش بود. غندی پور در دقیقه ۱۱۸ کارت زرد گرفت. قربانی نیز در دقیقه ۳۱ کارت زرد گرفت. هدایت تیم الوجده را ژوزه مورایس سرمربی سابق تیم سپاهان بر عهده دارد.

شارجه ۱ – ۱ دبی یونایتد (در ضربات پنالتی ۴ – ۵ به سود دبی یونایتد)