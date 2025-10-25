نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: با پرداخت زکات می‌توانیم یک فرهنگ فاخر و نمونه را در میان مردم ایجاد کنیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت‌الله سیدحسن عاملی در جلسه شورای زکات استان اردبیل با بیان اینکه با پرداخت زکات می‌توانیم یک فرهنگ فاخر و نمونه را در میان مردم ایجاد کنیم، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشیم که اموالی که زکات آن پرداخت نشده و وارد زندگی اقتصادی مردم می‌شود، عواقب اخروی زیادی را به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه مراکز اقتصادی که در جمع آوری زکات مشارکت ندارند باید به پرداخت زکات ملزم شوند، افزود: توجه به مساله زکات، مساله مهم آخرت کشاورزان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

عاملی، نبود مروج زکات و مبلغ کافی در روستاها را یکی از مشکلات بزرگ در ترویج زکات دانست و تصریح کرد: برای تسهیل در پرداخت زکات در مناطق مختلف می‌توان با تاسیس موسسات محلی اقدام به توزیع زکات میان فقرا کرد.