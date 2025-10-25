پخش زنده
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: استانداردهای محصولات راهبردی از جمله زعفران، زرشک و عناب باید در سطح بین المللی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرحناز قلاسی مود در همایش نکوداشت استاندارد در بیرجند که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی، واحدهای تولیدی و کارشناسان کنترل کیفیت برگزار شد گفت: استاندارد زبان مشترک تجارت جهانی است و برای توسعه صادرات و پذیرش نتایج آزمونهای داخلی در سطح بینالمللی، باید آزمایشگاههای کشور در شبکه جهانی استاندارد قرار گیرند تا نتایج آزمونهای انجامشده در ایران مورد پذیرش سایر کشورها نیز باشد و صادرات بدون مانع انجام گیرد.
وی همچنین بر معرفی محصولات راهبردی و فراوردههای این محصولات در خراسان جنوبی به دنیا با استانداردهای کیفی اشاره کرد و گفت: این محصولات باید از حیث استانداردهای کیفی به جهان شناسانده شود.
معاون سازمان ملی استاندارد همچنین به نمایشگاه ایران و افغانستان اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه خراسان جنوبی منطقه شرق کشور هست و مرز مشترک با کشور افغانستان داریم باید بتوانیم با هماهنگ سازی استاندارهای خودمان با استانداردهای کشور مقصد در این مرز به رونق و توسعه اقتصاد کمک کنیم.
فرحناز قلاسی مود با اشاره به اینکه خراسان جنوبی مهد پدران علم است گفت: با توجه به توان بالای نیروی انسانی در این استان باید از توان فنی افراد متخصص بهره برد و خواستار همکاری دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و اداره کل استاندارد خراسان جنوبی برای تحقق نظام کیفیت و استاندارد یکپارچه در استان شد.
وی همچنین از تلاشهای صدا وسیمای خراسان جنوبی برای تهیه و تولیدات برنامههایی برای معرفی ظرفیتهای استان در سطح ملی قدر دانی کرد.
استاندار خراسان جنوبی نیز موفقیت استان در صادرات به کشورهای همسایه، از جمله افغانستان و تاجیکستان، را نمونهای از توانمندی تولیدکنندگان خراسان جنوبی معرفی کرد و گفت: تولیدکنندگان باید به کیفیت کالا و رعایت استانداردها توجه کنند.
هاشمی همچنین به رویداد ملی ایران جان اشاره کرد وگفت: در این برنامه مدیران استانی به جد پیگیر باشند و برای توسعه استان گام بردارند.
مهدی جعفری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز بر اهمیت همراهی بخش خصوصی و مردم در تحقق اهداف توسعهای استان تأکید کرد و افزود: توسعه نباید محدود به چند شهر یا ناحیه خاص باشد و باید به گونهای انجام شود که نابرابریها کاهش یابد و عدالت اجتماعی در همه مناطق برقرار باشد.
مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی نیز در این مراسم به تسهیل فرآیند اخذ پروانه استاندارد برای فراوردههای زعفران اشاره کرد و افزود: برای حفظ و صیانت از هویت و نشان زعفران خراسان جنوبی، تسهیل صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد انجام شد .
بذری افزود: خراسان جنوبی با تلاشهای صورت گرفته در زمینه استانداردسازی و ارتقای کیفیت تولیدات، در مسیر تبدیل به الگویی از استانداردهای کیفی در سطح کشور قرار دارد.
وی همچنین به طرح طاها اشاره کرد و گفت: در این طرح ۲ هزار و ۱۰۰ مورد بازرسی در بازار و اصناف انجام شد تا از تقلبات و کالاهای فاقد علامت استاندارد جلوگیری شود.
در این همایش از یک واحد تولیدی نمونه ملی، ۳ واحد تولیدی نمونه استانی، یک آزمایشگاه نمونه همکار و دو مدیر منتخب کنترل کیفیت نمونه استان قدردانی شد.