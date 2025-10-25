فیلم کوتاه، بازخوانی جدی از سینماست
دبیر چهلودومین جشنواره فیلم کوتاه تهران از رشد چشمگیر در سینمای کوتاه خبر داد و گفت: این جشنواره نشاندهنده پویایی نسل جدید فیلمسازان است.
بهروز شعیبی، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
با اشاره به استقبال گسترده علاقهمندان و فیلمسازان جوان از این دوره جشنواره، گفت: نکته جالب برای ما این بود که حتی در قالب فیلم کوتاه نیز شاهد رشد جدی در صنعت سینما هستیم.
وی افزود: معمولاً تصور میشود فیلمهای کوتاه به دلیل ماهیت تجربهگرای خود از قواعد اصلی سینما فاصله میگیرند، اما امسال دیدیم که فیلم کوتاه میتواند سینمایی جدی و کامل باشد؛ سینمایی که نه صرفاً در قالب فیلم بلند، بلکه در هر مدت زمانی میتواند جلوه کند.
شعیبی با تأکید بر اهمیت اندیشه و متن در فیلم کوتاه اظهار کرد: فیلم کوتاه به دلیل محدودیت زمانی، بیش از هر چیز بر فکر و تجربهگرایی تکیه دارد. ما نباید ذات درام را فراموش کنیم؛ درام نه به معنای قصهگویی تکراری، بلکه رعایت اصول روایت در زمانی کوتاه است.
دبیر جشنواره افزود: در این دوره، فیلمسازان جوان از نظر فنی و کارگردانی بسیار توانمند ظاهر شدند، اما یادآوری این نکته ضروری است که کارگردانی، در اصل، کارگردانی متن است؛ یعنی باید متنی داشته باشی که بتوانی بهخوبی آن را به تصویر بکشی.
وی در پایان گفت: تماشای آثار این دوره برای من تجربهای آموزشی و ارزشمند بود. این فیلمها یادآور صداقت در فیلمسازی و پویایی درونی سینما هستند؛ ویژگیهایی که شاید در سینمای بلند کمتر با این شدت دیده شوند. حضور در این جشنواره برایم مغتنم بود تا علاوه بر مسئولیت دبیری، به عنوان فیلمساز از همکاران جوانتر نیز بیاموزم.