فراخوان مسابقه «ایدهپردازی برای خدمات بیمهای آینده» در چهارمحال و بختیاری منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،بیمه سلامت استان به مناسبت "هفته بیمه سلامت" مسابقهای با عنوان "ایدهپردازی برای خدمات بیمهای آینده" برگزار میکند.
حیدری افزود: مسابقه «ایدهپردازی برای خدمات بیمهای آینده» با هدف شناسایی و بهرهگیری از ایدههای نو و خلاقانه برگزار میشود.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند آثار و ایدههای خود را تا ۹ آبان ماه ۱۴۰۴ از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۷۹۸۸۶۴۷ (روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت استان) ارسال کنند.