به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مریوان آماده میزبانی از یکی از بزرگترین رویداد‌های هنری خیابانی کشور است.

تئاتر خیابانی مریوان از معدود جشنواره‌هایی است که مردم در آن نقشی پررنگ دارند.

تماشاگران نه فقط بیننده، بلکه بخشی از اجرا هستند و همین ویژگی، به گفته کارشناسان، عامل ماندگاری جشنواره طی ۱۸ سال گذشته بوده است.

این جشنواره با هدف ارتقای جایگاه نمایش خیابانی، ارتباط مستقیم با مخاطب و پرداختن به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و انسانی طراحی شده است.

افتتاحیه این جشنواره فردا ساعت ده و نیم صبح در چهارراه شبرنگ این شهر با حضور بیش از ۴۳ گروه داخلی و چند گروه خارجی برگزار می شود.

در کنار اجرا‌ها نیز کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های نقد و بررسی، و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر خیابانی نیز برپا خواهد شد.



