بانوی ایرانی پس از هفت ماه حبس در فرانسه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای زنجان؛ پس از هفت ماه و نیم بازداشت در زندانهای فرانسه، مهدیه اسفندیاری، بانوی ایرانی آزاده و حامی مردم مظلوم غزه، سرانجام بهصورت مشروط آزاد شد.
او در کشوری که مدعی «آزادی بیان» است، تنها بهخاطر دفاع از آرمان انسانیت و اعتراض به جنایات علیه مردم فلسطین، ماهها از آزادی خود محروم شد.
اما سکوت، هرگز انتخاب او نبود.
مهدیه با صبر، استقامت و ایمان، در برابر فشارها ایستاد و نشان داد که حقیقت را نمیتوان زندانی کرد.
آزادی او نه تنها یک پیروزی شخصی، بلکه نمادی از پایداری تمام زنان و مردانی است که در سراسر جهان صدای عدالت و وجدان انسانیاند.