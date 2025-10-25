به دلیل انجام عملیات تعریض و بهسازی و ایمن سازی باند شمال آزاد راه کرج قزوین حد فاصل گلدشت تا بهشت سکینه و رمپ خروجی از سمت بهشت سکینه به ورودی باند شمالی این آزادراه از سوم آبان ماه به مدت ۳ روز مسدود است.
سرهنگ پیمان کرمی گفت: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود میتوانند از مسیر جایگزین زیرگذر بهشت سکینه به جاده قدیم کرج –قزوین تردد کنند.