انسداد مسیر خروجی بهشت سکینه به آزادراه کرج قزوین

به دلیل انجام عملیات تعریض و بهسازی و ایمن سازی باند شمال آزاد راه کرج قزوین حد ‏فاصل گلدشت تا بهشت سکینه و رمپ خروجی از سمت بهشت سکینه به ورودی باند شمالی این آزادراه از سوم آبان ماه به مدت ‏‏۳ روز مسدود است.