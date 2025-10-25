پخش زنده
مشاوره کسب و کارهای فضای مجازی با هوش مصنوعی در چهارمحال و بختیاری طراحی و تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،تیم ۱۲ نفره طراحی کننده دستیار هوشمند کسب و کارهای فضای مجازی در پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری پس از یک سال تحقیق شبانه روزی موفق شدند نخستین نسخه آن را در کشور طراحی و تولید کنند.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان هوش مصنوعی گفت: این دستیار هوشمند برنامه کاربردی است که تحت وب در فضای مجازی قابل نصب است و امکان تولید محتوا و همچنین رائه خدمات مشاوره را به صاحبان کسب و کارهای فضای مجازی میدهد.
فردین کاویانی افزود: صاحبان کسب و کارهای فضای مجازی با این نرمافزار هوشمند میتوانند در بسترهای مختلف پیام رسانها تولید محتوا کنند
وی افزود: نرمافزار با هوش مصنوعی صفر تا صد شروع راهاندازی کسب و کارها تحلیل بازار بازاریابی و فروش محصول را به صاحبان مشاوره میدهد.
وی افزود: خطر شکست در راهاندازی کسب و کارهای مجازی کاهش مییابد چرا که تحلیلها بر اساس دادههای دقیق هوش مصنوعی این نرمافزار است که در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری طراحی و تولید شده است.
نصب این نرمافزار هوشمند رقابت کسب و کارهای تازه راه افتاده در فضای مجازی با شرکتهای با سابقه طراح نزدیک میکند و این عدالت تجارت و کسب و کار بیشتر خواهد شد.
این نرمافزار در مراحل پایانی ثبت و ارائه به بازار است.