به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر کل بیمه سلامت استان در نشستی که به مناسبت آغاز هفته بیمه سلامت برگزار شد، به تشریح خدمات اداره کل بیمه سلامت پرداخت و گفت: در ۳۱ سال فعالیت سازمان بیمه سلامت ایران تمام تلاش این بوده است که به برپایی عدالت درمانی در کشور کمک شود.

دکتر محمد حسین صفاری افزود: بیش‌از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در استان اصفهان تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند که بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

وی گفت: صندوق حمایت از بیماران خاص و سخت درمان از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۱ شروع به کار کرد و بیش از ۱۳۰ بیماری (سرطان،‌ام اس، و...) تحت حمایت ویژه قرار گرفته که از این میان هزینه بستری و درمان ۲۰ بیماری در بیمارستان‌های دولتی کاملا رایگان است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: بیمه سلامت ۵۱۰ میلیارد ریال هم برای درمان ۴۰۰۰ زوج نابارور در استان اصفهان پرداخت کرده است.

محمد حسین صفاری، تجمیع بیمه‌های پایه درمانی را یکی از اقدامات ضروری و لازم جهت دستیابی به عدالت درمانی برشمردو گفت: بیمه سلامت بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال بابت حق بیمه بازنششتگان از ذوب آهن طلبکار است.

وی تاکید کرد: سقف سنی برای پوشش بیمه برخی از خدمات ترمیمی دندانپزشکی، از ابتدای آبان ماه برداشته شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، سامانه پاسخگویی ۱۶۶۶ را به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی بیمه شدگان معرفی کرد وگفت: به دنبال آن هستیم صنایع آلاینده بزرگ استان بخشی از بودجه مسئولیت اجتماعی خود را برای درمان بیماران خاص هزینه کنند.