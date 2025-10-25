با اعزام دانش آموزان اصفهانی و یزدی چهارصد دانش آموز دختر از یادمان های عملیاتی دفاع مقدس آبادان و خرمشهر بازدید کردند.

دانش آموزان اصفهانی و یزدی در یادمان های دفاع مقدس آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ اردوگاه شهید باکری خرمشهر این روز‌ها میزبان دانش‌آموزان دختر نسل سوم انقلاب اسلامی است که در قالب نخستین مرحله از کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس سفر کرده‌اند.

آیین رسمی افتتاحیه ملی اردو‌های راهیان نور دانش‌آموزی ۱۴۰۴ روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه جاری در جوار شهدای والامقام هویزه برگزار شد.

چهارصد دانش آموز دختر شهرستان های یزد و اصفهان تاکنون با حضور در یادمان های عملیاتی دفاع مقدس آبادان و خرمشهر ضمن تجدید عهد و میثاق با آرمان های شهدا

با شور و شوق وصف‌ناپذیری، برای نخستین بار قدم در سرزمین‌های خاطره‌انگیز دفاع مقدس گذاشته‌اند تا از نزدیک با رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام آشنا شوند.

رئیس سازمان بسیج دانش آموزی کشور افزود: قرار است ۳۰۰ هزار دانش آموز امسال به راهیان نور اعزام شوند.

سردار مجتبی باستان، خاطر نشان کرد: نخستین مرحله از اردو‌های ملی راهیان نور دانش‌آموزی سال ۱۴۰۴ با ورود کاروان دانش‌آموزی دختران استان یزد به زیارتگاه شهدای مظلوم آغاز شد.

یادمان های شهدا در شلمچه، والفجر هشت، علقمه و نهر خین پذیرای این دانش آموزان است.