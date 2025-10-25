پخش زنده
امروز: -
با کشف لاشه یک راس قوچ وحشی در ناحیه سوته پارک ملی صیدوای مهدیشهر ، وجود گونه پلنگ در این منطقه تایید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت : پس از کشف لاشه یک رأس قوچ وحشی در ناحیه سوته پارک ملی صیدوا مشخص شد پلنگ این منطقه ، قوچ را شکار کرده است .
سعید یوسف پور با بیان اینکه پلنگ لاشه قوچ را در میان صخرهها مخفی کرده بود گفت : مأموران حیاتوحش پارک ملی صیدوا و محیطبانان پس از گکشف این لاشه و با تمرکز در منطقه اطراف تصاویر ۳ قلاده پلنگ ایرانی را ثبت کردند.