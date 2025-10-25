پخش زنده
نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی سه ماهیگیر اهل نوار غزه را بازداشت کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره، رسانههای فلسطینی امروز شنبه گزارش دادند، نیروهای اشغالگر اسرائیلی صبح امروز سه ماهیگیر را در سواحل شهر غزه دستگیر کردند.
خبرگزاری رسمی فلسطین، وفا، به نقل از منابع محلی گزارش داد، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی پس از تخریب تجهیزات سه ماهیگیر در سواحل شهر غزه آنها را دستگیر کرد.
نیروی دریایی اشغالگر رژیم صهیونیستی روزانه به سمت ماهیگیران نوار غزه تیراندازی میکند و آنها را دستگیر و قایقهایشان را توقیف میکند، با این حال، پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، مانع از ماهیگیری ماهیگیران شد، بسیاری از آنها را اعدام کرد و تمام قایقهای آنها را نابود کرد و آنها را مجبور کرد تا در شرایط بسیار خطرناک برای تأمین نیازهای خانوادههایشان ماهیگیری کنند.
در همین زمینه، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) تأکید کرد، صدها هزار نفر در نوار غزه بدون چادر یا سرپناه در خیابانها میخوابند.
این آژانس با بیان اینکه چادرهای کافی برای اسکان مردم غزه در اختیار دارد اعلام کرد: اما بسیاری از آنان ناچارند در خیابانها بخوابند.
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد تاکید کرد: «ما به هیچ وجه منطق جلوگیری از ورود چادر، دارو و مواد غذایی را که میتواند به مردم غزه کمک کند، درک نمیکنیم.»