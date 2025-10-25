پخش زنده
عباس ناصری، کاریکاتوریست بینالمللی از خراسان شمالی، موفق به کسب جایزه دوم جشنواره بینالمللی طنز برزیل بخش کارتون شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، در بیستمین دوره جشنواره بینالمللی طنز Caratinga در کشور برزیل، عباس ناصری، کاریکاتوریست بینالمللی از خراسان شمالی، موفق به کسب جایزه دوم بخش کارتون شد.
این رویداد هنری در سال ۲۰۲۵ با موضوع «رویاها، چالشها (امیدها، دستاوردها)» برگزار شد و با حضور ۴۵۶ هنرمند از ۵۹ کشور جهان همراه بود.
جشنواره Caratinga از معتبرترین مسابقات طنز و کارتون در آمریکای جنوبی است و امسال بیستمین دوره خود را برگزار کرد. آثار برگزیده در گالریهای مختلف برزیل به نمایش درمیآیند.
کسب این موفقیت توسط عباس ناصری، افتخاری دیگر برای جامعه هنری ایران و استان خراسان شمالی به شمار میرود.