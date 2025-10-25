به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر ندامتگاه مرکزی کرج گفت: به منظور طرح پایش زندانیان و تسریع در رسیدگی به مشکلات قضایی، با همکاری و حضور مستمر محاکم قضایی استان و همچنین اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان واجدالشرایط نتایج مطلوبی حاصل شده است.

تهامی افزود: در نشست شورای طبقه بندی ندامتگاه مرکزی کرج با حضور قاضی ناظر بر زندان‌های استان پرونده‌ها و درخواست زندانیان بررسی و با اعطای ارفاقات قانونی از جمله مرخصی، ادقام پرونده، تخفیف مجازات و همچنین مرخصی پایان حبس زمینه آزادی ۱۵ زندانی فراهم شد.