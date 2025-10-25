پخش زنده
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در خصوص بلیتفروشی دیدار سپاهان و پیکان اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به اطلاع میرساند فروش بلیت مصاف فولاد مبارکه سپاهان و پیکان در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر آغاز شد و سامانه فروش بلیت در دسترس قرار گرفت.
از هواداران تقاضا میشود بلیت مسابقه را فقط از سامانه معرفی شده دریافت کرده و بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند. نظر به تغییرات سختافزاری، نرمافزاری و سامانهای گیتهای وروردی ورزشگاه، صرفا افراد دارای بلیت میتوانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه کنند.
دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پیکان در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فردا روز یکشنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقشجهان برگزار خواهد شد.