به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش رسانه رسمی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان، به اطلاع می‌رساند فروش بلیت مصاف فولاد مبارکه سپاهان و پیکان در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر آغاز شد و سامانه فروش بلیت در دسترس قرار گرفت.

از هواداران تقاضا می‌شود بلیت مسابقه را فقط از سامانه معرفی شده دریافت کرده و بدون دریافت بلیت به ورزشگاه مراجعه نکنند. نظر به تغییرات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و سامانه‌ای گیت‌های وروردی ورزشگاه، صرفا افراد دارای بلیت می‌توانند وارد ورزشگاه شوند و هواداران لازم است از سامانه بلیت تهیه کنند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پیکان در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فردا روز یک‌شنبه ۴ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش‌جهان برگزار خواهد شد.