شهروندان از کاهش اتباع در پایتخت رضایت دارند
رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران گفت: حضور اتباع به تعداد قابل توجهی در تهران کاهش یافته و شهروندان در محلات مختلف نیز از این موضوع رضایت دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
ناصر امانی با اشاره به کاهش حضور اتباع در محلات پایتخت و به دنبال آن کاهش تعداد دانشآموزان اتباع در کلاسهای درس گفت: از محلاتی در جنوب غرب تهران بازدید شده و کاهش حضور اتباع بیگانه کاملاً محسوس است.
وی با بیان اینکه اکنون اتباع مجاز در محلات سکونت دارند، ادامه داد: کاهش تعداد اتباع در محلات، مراکز خدماتی، مدارس و حتی در صف نانواییها نیز مشخص بود.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: پیش از این شاهد حضور تعداد بالایی از دانشآموزان اتباع در کلاسهای درس بودیم، اما امروز به شکل قابل توجهی، کاهش حضور آنها در مدارس محسوس است.
امانی با اشاره به آسیبهای اجتماعی ناشی از حضور اتباع در محلات و کاهش این آسیبها پس از خروج آنها، اضافه کرد: کارتنخوابی، سرقت، حضور معتادان متجاهر، نزاع و درگیری از جمله آسیبهایی بود که به دنبال حضور اتباع در شهر وجود داشت و امروز به طور محسوس شاهد کاهش این آسیبها هستیم.