تیم بسکتبال سه به سه دختران کشورمان در بازی‌های آسیایی جوانان - بحرین، مقابل قزاقستان به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه به سه دختران ایران در سومین روز بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ - بحرین، به مصاف قزاقستان رفت. نمایندگان کشورمان موفق شدند تیم قزاقستان را با نتیجه ۲۱ بر ۱۰ شکست دهند.

دختران ایران امروز در سومین دیدار خود، ساعت ۱۵:۱۰ به مصاف چین‌تایپه خواهند رفت.

الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی چهار ملی‌پوش کشورمان هستند که زیر نظر سحر نجفی در این رقابت‌ها حضور دارند.

در بخش دختران، تیم‌های ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین در گروه A و تیم‌های مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا در گروه B حضور دارند.

تیم کشورمان در روز نخست این رقابت‌ها مقابل ازبکستان و اردن به پیروزی رسید و نتیجه را برابر چین واگذار کرد.