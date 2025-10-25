پخش زنده
کاروان ایران در سومین روز رسمی بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در بحرین، همچنان در رده چهارم جدول مدالی قرار دارد و چین در صدر است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی بازیها، در این دوره ۸۰۰۰ ورزشکار از ۴۵ کشور حاضر شدند و رده بندی مدالی به این شرح است:
۱-چین ۱۳ طلا، ۱۳ نقره، ۶ برنز
۲-تایلند ۷ طلا، ۲ نقره، ۳ برنز
۳-ازبکستان ۶ طلا، ۳ نقره، ۴ برنز
۴- ایران ۵ طلا، ۶ نقره، ۷ برنز
۵-قزاقستان ۴ طلا، ۲ نقره، ۷ برنز
۶-هند ۲ طلا، ۶ نقره، ۸ برنز
تاکنون ۳۱ کشور مدال کسب کردهاند.
برای ایران در ورزشهای رزمی؛ در امامای سنتی و در وزن ۶۰ کیلوگرم پسران، امیر محمد حاتمیان و در ۶۰ کیلوگرم دختران تیام ده پهلوان، در تکواندو و در پومسه انفرادی پسران بهداد نقی یی، در مختلط تیم بهداد نقی یی و زینب شهریاری و در انفرادی دختران زینب شهریاری ۵ مدال طلا و یوسف باغچقی نماینده وزن ۶۵- کیلوگرم و محراب مکرمی در وزن ۸۳- کیلوگرم در کوراش، در کبدی تیمهای دختران و پسران، در ورزشهای رزمی و در امامای سنتی در وزن ۷۰ کیلوگرم پسران ایلیا واحدی، در تکواندو و در ۶۳ کیلوگرم دختران عسل گل تپه ۶ مدال نقره کسب کرد.
همچنین مهسا برزگر در وزن ۵۲- کیلوگرم و ستایش جلال الدین در ۷۰- کیلوگرم کوراش، علیرضا مرتاضی در وزن ۶۳ کیلوگرم پنچاک سیلات، در ورزشهای رزمی و در امامای سنتی در وزن ۵۰ کیلوگرم دختران کمند کرم زاد، و در تکواندو و در پومسه آزاد انفرادی محمد امین حبیب زاده و در آزاد انفرادی دختران سنا شایگان و در مختلط آزاد تیم سنا شایگان و محمد امین حبیب زاده ۷ مدال برنز گرفتند.