مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی از راهاندازی شهرک های تخصصی کشاورزی در کشور خبر داد و گفت: در این راستا «شهرک پرورش شتر» و «شهرک زنجیره ارزش» در استان گلستان ایجاد می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پیمان اسکندری در نشست بررسی توسعه شهرکهای کشاورزی در غرب استان گلستان، با تشریح برنامهها و رویکردهای این شرکت افزود: ما در چهار حوزه دامپروری، گلخانه، شیلات و شهرکهای زنجیره ارزش در حال فعالیت هستیم، زیرا توسعه کشاورزی در دنیا نیز به سمت ایجاد شهرکهای تخصصی کشاورزی پیش میرود.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی و منابع محدود انرژی کشور، گفت: با توجه به ناترازیهای انرژی و تداوم خشکسالیها، توسعه کشت گلخانهای در کشور یک ضرورت است و باید برای پایداری تولید به این سمت حرکت کنیم همچنین امکان راهاندازی آبشیرینکن در مناطق ساحلی استان ب گلستان ررسی میشود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای کشاورزی کشور با تأکید بر ظرفیتهای بالای استان گلستان برای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افزود: در نوار ساحلی و سایر مناطق استان ظرفیتهای متعددی برای توسعه فعالیتهای کشاورزی وجود دارد و ما هیچ محدودیتی برای جذب سرمایهگذار نداریم. استان گلستان برای سرمایهگذاران جذاب است و اولویت ما، حمایت از سرمایهگذاران بومی است.